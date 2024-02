Egan Bernal y su plan para 2024: "No tengo que demostrarle nada a nadie"

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal ha tenido un esperanzador inicio de temporada 2024, teniendo en cuenta el tercer lugar logrado en el Campeonato Nacional de ruta y el quinto puesto en el Tour Colomba 2.1.

Ahora, Bernal se desplazará a Europa para continuar con el calendario que ha establecido el INEOS Grenadiers. Se tiene previsto que Egan dispute O Gran Camiño (España) el 22 de febrero. Posteriormente, el colombiano participaría en la Strade Biacnhe (2 de marzo), Vuelta a Catalunya (18 de marzo) y en la Vuelta al País Vasco (1 de abril).

Sobre lo que ha sido su inicio de temporada, Egan aseguró que su rendimiento va creciendo, pero aceptó que aún queda trabajo por hacer.

"Digamos que los números van creciendo poco a poco, pero aún queda trabajo por hacer. Ya he estado trabajando muy duro durante los últimos dos años, pero este es un proceso largo", afirmó en diálogo con Cyclingnews.

"Nada que demostrar"

Egan Bernal, campeón del Tour de Francia 2019 y Giro de Italia 2021, también se refirió a sus planes de cara al futuro, pero al mismo tiempo sentenció que como profesional no tiene nada que demostrarle a nadie.

"No tengo que demostrarle nada a nadie, simplemente sigo haciéndolo porque me gusta. Me gusta ser competitivo, me gusta fijar un número, me gustan los nervios que sientes antes de empezar una carrera. Me encanta todo eso", aclaró.

Su plan para el 2024

El ciclista colombiano aseguró que para poder disputar las grandes vueltas debe demostrar estar en buen nivel.

"Puedes hacer un plan para el año, pero las cosas pueden cambiar, especialmente dadas las condiciones en las que me encuentro. A veces tal vez no ves las cosas como realmente son, pero en última instancia tienes que ir bien para que te envíen a ciertas carreras. Si no, te enviarán a otros. Es realmente simple. Puedes planear ir al Giro, al Tour o a la Vuelta, pero al final tienes que ir bien", dijo.