Egan comparte nueva foto desde el hospital con alentador mensaje: "I’M BACK!! And let’s rock"

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal cumple diez días desde que sufrió un grave accidente mientras desarrollaba una jornada de entrenamiento en vías del departamento de Cundinamarca.

Tras haber sido sometido a más de seis cirugías para salvarle la vida y corregir la fractura en una vértebra, fractura del fémur derecho, fractura en la rótula derecha, trauma torácico, un pulmón perforado y varias costillas fracturadas, el campeón del Tour de Francia 2019 y Giro de Italia 2021 se recupera favorablemente, según los más recientes reportes médicos.

Este jueves 3 de enero, Egan volvió a compartir una publicación en sus redes sociales, en la hizo un recuente que las lesiones que sufrió, aceptó que está disputando la "carrera más dura", pero al mismo tiempo prometió recuperarse.

"Casi 20 huesos rotos.. 11 Costillas. Fémur. Rótula. T5-T6. Odontoides. Metacarpiano. Un pulgar. Me baje un diente. Perforación de los dos pulmones. Casi me mato, pero saben qué? Estoy agradecido con Dios por ponerme esta prueba. Esta siendo la carrera más dura, pero he tenido un grupo de gente excelente alrededor mío. Ayer me hicieron la última cirugía importante y parece que todo salió bien".

Finalmente, Bernal aseguró que quiere recuperarse y volver a la bicicleta, al utilizar una de sus tradicionales frases. "I’M BACK!! And let’s rock"

