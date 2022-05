Egan defiende a Petro, pero atiende a Gustavo Bolívar: "esto tampoco es una Colombia Humana"

Egan Bernal entró de lleno en el debate a menos de un mes para la primera vuelta presidencial. Por ello, el corredor del Ineos salió en defensa de Gustavo Petro, quien canceló un evento en Armenia por sospechas de un atentado, según informó la campaña del candidato a través de un comunicado.

El actual campeón del Giro de Italia no fue ajeno al hecho y envió un mensaje en donde mostró su preocupación por la denuncia, de llegar a ser cierta.

Vea también: Petro dice que hay un plan para asesinarlo en su visita al Eje Cafetero

“Si es verdad el plan para asesinar a Gustavo Petro, sería una estupidez... Creo que su legado no terminaría ahí, si no que daría más razones a sus opositores para cambiar de idea. Aunque no sea 100% simpatizante, creo que él es necesario en la política Colombiana”, dijo Egan a través de su cuenta de Twitter.

Vale señalar que el corredor de Zipaquirá no ha escondido su inquietud por el actual ambiente electoral que vive Colombia; de allí que publicara varios mensajes en la última semana sentando su opinión respecto al perfil ideal que debe tener el próximo presidente de Colombia, levantando polémicas entre sus mismos seguidores.

Le puede interesar: Fiscalía investiga supuestas amenazas en contra de Gustavo Petro

“En un tweet que escribo me dicen que soy de izquierda, en el otro que soy de derecha, si supieran que no me gustan los extremos... y claramente en este me dirán que soy un tibio. Eso solo demuestra que ciertos sectores políticos deben de dejar de generar odio en la gente y unirnos”, dijo Egan Bernal frente al mar de cuestionamientos que recibió por medio de redes sociales.