Egan habló de la lesión en la espalda, el objetivo en el Giro y su calendario en 2021

Después de algunas dudas en el inicio del año con respecto a su lesión en la espalda, el ciclista colombiano Egan Arley Bernal afronta actualmente la Tirreno-Adriático, su quinta prueba de la temporada, con el objetivo de obtener su mejor forma física pensando en el Giro de Italia.

Bernal ha aclarado en varias oportunidades que ha trabajado para fortalecer la espalda, aunque ha aceptado que por momentos persiste la molestia, por que lo está consciente de que deberá afrontar la temporada con eso.

“Este año voy a convivir con el dolor, hay que tener los pies en la tierra, hay que saber que es una lesión muy complicada. Por una parte, quiero ser optimista, pero por otra parte, quiero ser realista”, afirmó en entrevista con RTVE.

El colombiano afirmó que hasta el momento le ha gustado el camino que ha tomado en la temporada 2021 al haber participado en la Estrella de Bességes, Tour de la Provence, Trofeo Laigueglia y enn la Strade Bianche.

“Hasta el momento me ha gustado el calendario que he tenido y estoy súper contento”, dijo.

Por otro lado, Bernal indicó que a pesar de las buenas actuaciones que ha tenido, va a ser determinante saber cómo reaccionará en carreras más largas de dos y tres semanas.

"Va a ser un proceso bastante largo. Todavía estoy sintiendo un poco de dolor en algunas partes de la carrera. Hasta el momento, he corrido pruebas de un día o carreras de cuatro días, que es diferente a una gran vuelta. Tenemos que esperar a ver cómo va a reaccionar la espalda en el Giro de Italia. Esperemos que bien", manifestó.

En cuanto a sus objetivos para el Giro de Italia, Egan señaló que a pesar de la expectativa que hay en Colombia por que él consiga el título, para sería muy importante terminar en el podio.

"Es el Giro de Italia. Un podio en una gran vuelta es algo muy importante, al menos para mí. Yo sueño con estar en el podio del Giro, ya ganar, quedar segundo, quedar tercero, finalmente, tampoco uno es que pueda controlar todo. Yo lo que quiero es estar competitivo, estar ahí, dar espectáculo y, sobre todo, dar mi 100% y que la espalda, por lo menos, me deje correr con cierta libertad. No tener el miedo de si ataco, me duele o si hago un esfuerzo, me duele la espalda. Yo creo que, desde que el cuerpo me deje exprimirme, fuera el resultado, ya sería ganancia, después de todo lo que viví el año pasado. La verdad, ya con eso, quedaría satisfecho", puntualizó.

Finalmente, Egan Bernal aclaró que si bien está enfocado en su preparación para el Giro de Italia, le gustaría estar en la Vuelta a España, ya que nunca ha participado en la última gran vuelta del año.

"Me gustaría la Vuelta a España, la verdad. Nunca he ido a la Vuelta, siempre he estado en el Tour. De hecho, es la primera vez que voy a hacer el Giro, así que, este año hacer esas dos carreras, me gustaría. Hacer el Giro, luego tomar un descanso y preparar la Vuelta, estaría bien, pero en este momento, me quiero enfocar solamente en el Giro", afirmó.