Egan puso contra las cuerdas a Ineos: se viene inminente decisión pensando en el Tour de Francia

Egan Bernal terminó como el mejor de los colombianos en la clasificación general del Critérium del Dauphiné 2023. El corredor de Zipaquirá quedó en el puesto 12, a poco más de seis minutos del ganador de la prueba, el danés Jonas Vingegaard del Jumbo.

El corredor, campeón del Giro de Italia en 2021, logró ser el mejor de su equipo Ineos, tras la pesadilla que vivió su compatriota Daniel Martínez en las rampas finales de la octava etapa este domingo.

Finalizada la competencia, se vienen días de decisiones, tanto para Egan como para su escuadra, ya que deberán definir los planes inmediatos, sea para disputar el Tour de Francia a comienzos de julio o para tomar la partida en la Vuelta a España a mediados de agosto.

De entrada, Egan había manifestado hace unos días que necesitaba estar plenamente en condiciones para convencerse de participar en el Tour, ya que busca tener una buena figuración y no verse comprometido, teniendo en cuenta el exigente recorrido que tendrá la prueba gala.

"Decir si voy a estar o no en el Tour sería una mentira. Es una carrera en la que todos quieren estar, pero también no es la carrera ideal para competir si no estás al 100% y si no estás seguro de poder estar en el 'top'", dijo Egan hace unos días.

Sin embargo, la actuación del corredor de 26 años durante el Dauphiné, al tenor de varios momentos llamativos que tuvo durante las ocho jornadas, invitan a pensar que no es descabellado que él sea uno de los hombres que tendrá en cuenta Ineos para afrontar la máxima cita del ciclismo mundial a partir del próximo 1 de julio.

El ‘escarabajo’, antes del Critérium, venía de sumar dos Top 10 en clasificación general, hablando del Tour de Hungría y el Tour de Romandía, lo cual habla a las claras de un ascenso en el nivel tras varios meses de dudas por algunos problemas físicos.