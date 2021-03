Egan sigue en la pelea: clasificación general Tirreno Adriático, etapa 6

Este lunes se llevó a cabo la penúltima etapa de Tirreno Adriático en Italia con un recorrido planeado para los velocistas, pero con la mala fortuna para ellos de no cazar la valiente fuga de la jornada y perder la oportunidad de definir al sprint. El ganador de la jornada fue Mads Wurtz Schmidt de Israel Start Up Nation.



Respecto al pelotón de favoritos en la clasificación general, no hubo cambios ni situaciones extraordinarias más allá del retiro del español Iván Cortina antes de iniciar la fracción. Por ende, Tadej Pogacar sigue siendo el líder y probable campeón de la carrera, mientras que el mejor colombiano es Egan Bernal en la cuarta casilla.

Clasificación general, Tirreno Adriático, etapa 6:



1. Tadej Pogacar

2. Wout Van Aert a 1:15

3. Míkel Landa a 3:00

4. Egan Bernal a 3:30

5. Matteo Fabro a 3:54

6. Tim Wellens a 4:30

7. Joao Almeida a 4:43

8. Romain Bardet a 5:03

9. Vincenzo Nibali a 5:54

10. Simon Yates a 6:58

11. Marc Soler a 7:13

12. Nairo Quintana a 8:46

37. Sergio Higuita a 21:46

77. Daniel Muñoz a 43:13

138. Fernando Gaviria a 1:05:16

Este martes será la última etapa de Tirreno Adriático con una contrarreloj que podría sacudir algunas casillas en la clasificación general y donde Tadej Pogacar es uno de los grandes favoritos.