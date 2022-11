Egan tiene vía libre para el Tour de Francia: líder del INEOS eligió el Giro de Italia en 2023

Las principales figuras del ciclismo internacional retoman poco a poco los entrenamientos, teniendo en cuenta el fin de la temporada 2022 y la reanudación de la actividad de cara lo que será el 2023.

En el caso del colombiano Egan Arley Bernal, el campeón del Tour de Francia del 2019 y Giro de Italia del 2021 volvió a rodar por las carreteras de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca después de disfrutar de algunos días de vacaciones y antes de sumarse un campamento de pretemporada bajo las órdenes del INEOS Grenadiers.

Extraoficialmente se ha conocido que Bernal iniciará el 2023 el 22 de enero al disputar la Vuelta a San Juan en Argentina. Adicionalmente se tiene previsto que tenga como principal objetivo regresar al Tour de Francia.

Ante este panorama, el camino para que Egan sea el líder del INEOS en la 'Grande Boucle' del próximo año se habría despejado, luego de que se revelara el recorrido oficial.

Según se reveló, el Tour de Francia contará con un exigente trayecto montañoso y solo contará con una fracción contrarreloj. Lo anterior habría hecho que el británico Geraint Thomas se inclinara por el Giro de Italia como su principal objetivo.

"Esos días de TT (crono) también son grandes etapas icónicas. Este año solo hubo tres, que también son etapas icónicas. Tal vez solo están tratando de mezclar todo completamente. Creo que es decepcionante que no haya más contrarreloj (en el Tour)", afirmó Thomas en diálogo con Cyclingnews.

Por otro lado, el británico ya ha participado en en cuatro ediciones del Giro de Italia, en las que no ha tenido mucho éxito, ya que ocupó la casilla 118 y 80 de la clasificación general, mientras que en las otras dos ocasiones se retiró.

"Es una carrera que siempre he disfrutado, incluso si me he caído las últimas dos veces que lo he hecho. Sería bueno volver y terminarla. La forma en que lo trato sería llegar al Giro lo mejor que pueda. Ya sea que termine yendo por etapas o corriendo en la general, eso es un asunto diferente. Pero realmente me gustaría hacer el Giro".