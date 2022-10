Egan repartió para todo lado; tocó el tema Nairo y defendió a James: “Se merece respeto”

Egan Bernal no ha tenido el mejor año de su carrera, pero se sabe que trabaja para regresar a punto tras diferentes problemas físicos que lo aquejan y que le impidieron correr algunas grandes de Europa en el 2022.

Se dio a conocer que en las últimas horas el ciclista colombiano tuvo la oportunidad de hablar de diferentes temas importantes que incluyen a Nairo Quintana y a James Rodríguez, a quienes les mostró su apoyo y su deseo de que las cosas se pongan mejor para su actualidad.

"Con respecto a Nairo, la verdad no estoy muy enterado del tema, solo lo que he visto en noticias. No he tenido la oportunidad de hablar con él, es una situación complicada. Tener que pelear allá, abogados, contrato con el equipo, no es divertido, pero todo el apoyo a Nairo. En Colombia le tienen respeto y transmite bastante, no solo en el ciclismo sino en general. Ojalá pueda demostrar que no hizo nada malo" dijo Bernal con respecto a su colega.

Así mismo, hizo referencia dos grandes de la Selección Colombia: "De fútbol no es que sepa mucho y menos me meto a opinar. Para mí James y Falcao son dos cracks y leyendas. No se me va a olvidar lo que hizo James en el Mundial, se merece un respeto impresionante. A uno no se le puede olvidar lo que los deportistas hacen por el país. Lo que significan más allá de si está en su mejor nivel o no, va más allá de eso. A mucha gente le gusta ver a James".

Por otro lado, fue claro con su futuro y lo que está haciendo para mejorar, dando a conocer que por ahora solo se está tomando unas vacaciones hasta que finalice el año.

"Si todo sigue bien y recupero la fuerza que perdí en la pierna derecha, porque perdí bastante musculo por el tiempo que no me moví, esperaría iniciar la temporada 2023 común y corriente. Tengo fe de que se puede hace" dijo en una entrevista para el VBar Caracol.

Finalmente reconoció que "me gustaría, si todo va bien, volver al Tour, puede ser una oportunidad para intentarlo y hacer lo mejor posible. Si es simplemente terminar o por qué no hacer la general y llegar en buena forma. Tengo unos 9-10 meses para intentar llegar bien y mentalmente me siento preparado para hacer los sacrificios que hagan falta”.