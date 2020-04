"El año pasado fue una bofetada": dardo al Movistar Team desde Colombia

“Para mucha gente fue retroceder, pero no se trata de eso, a veces para explorar más, buscar cambios y ser ambiciosos hay que hacer eso, el que no arriesga no tiene y hay que arriesgar para poder avanzar y eso fue lo que hemos hecho. La oferta de Arkéa fue atractiva, Nairo me invitó al proyecto, hemos trabajado estos últimos 5 años y al final se ha hecho un buen equipo nos hemos entendido bastante bien”, acotó en la entrevista sobre la llegada a la escuadra francesa.

Y cerró con un dardo a las filas de Eusebio Unzué por lo que consideró algo injusto con el: “No hice ninguna grande el año pasado y sentía que tenía que buscar nuevos aires, porque me iba a estancar, en mi caso fue un paso de conocer una nueva estructura, era un equipo emergente que es ambicioso y quiere subir a la máxima categoría, que hay que buscar puntos y demás y eso hace un reto interesante y es lo que finalmente hemos hecho… El año pasado fue una bofetada para mí, es el primer año que me quedó afuera de una grande. En Movistar lo malo es que no hay un calendario fijo, está claro que se basan en rendimiento de las carreras anteriores, muchas veces salían nóminas de los equipos que van al tour faltando 10 ó 15 días para el Tour”.