El ciclista colombiano con características de Julian Alaphilippe

El ciclismo colombiano está en constante renovación y cada vez son más las jóvenes que se destacan no solo a nivel local, sin que en el ámbito internacional. Por lo anterior, equipos, no solo de primera categoría, si no de segundo nivel y hasta formativos, se fijan las nuevas promesas de los 'escarabajos' del país.

Es el caso del corredor de 19 años nacido en Arcabuco, Boyacá, Abner Santiago Umba López, quien cumple en este 2022, en las filas del equipo Drone Hopper-Androni Giocattoli de categoría Pro Team, su segunda temporada en Europa.

A Umba se le ha descrito como una de las esperanzas que tiene el ciclismo colombiano para conseguir victorias y títulos en el futuro por sus condiciones.

Teniendo en cuenta sus virtudes, Giuseppe Acquadro, reconocido representantes de ciclistas y que trabaja con otros colombianos como Nairo Quintana, Egan Bernal, Daniel Felipe Martínez, Iván Ramiro Sosa, entre otros, se fijó en él para ser su agente.

Hace algunos días, Acquadro elogió a Umba y lo comparó con la gran figura del ciclismo francés, Julian Alaphilippe, al señalar que tiene algunas características del dos veces campeón del mundo UCI.

"Puede ser un chico muy interesante, tiene buena mentalidad, actitud, y es muy profesional a pesar de la edad que tiene. En un futuro puede destacarse en clásicas como la Lieja-Bastoña-Lieja, Flecha Valona y Giro de Lombardía. Tiene condiciones para ser fuerte en las carreras de un día. Tiene algunas características de Alaphilippe", afirmó Acquadro en el 'El Pinganillo'.

Por lo pronto, Santiago Umba se prepara para iniciar su temporada 2022 con el Drone Hopper-Androni Giocattoli en la edición XXXI del Challenge Ciclista a Mallorca, que se disputará entre el 26 y 30 de enero.