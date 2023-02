El Team Medellín vuela y gana la CRE en Rionegro; Superman es el primer líder

Este martes 21 de febrero se llevó a cabo la primera etapa de la Clásica a Rionegro, la cual consistió en una contrarreloj por equipos, en donde el Team Medellín se quedó con la victoria tras un tiempo de 9'53".

Fue una fracción de 8.7 kilómetros con salida y llegada sobre el oriente antioqueño, en la cual el Team Medellín fue más coordinado, manejó los tiempos y se quedó con la victoria, otorgándole el maillot de líder a Miguel Ángel López, quien fue el primer en cruzar la línea de meta.

El podio del día fue completado por el Orgullo Paisa que atravesó el recorrido en 10'03"; mientras que el EPM Go Rigo Go fue tercero en la primera prueba de la Clásica. Sistecredito y GW Shimano fueron las dos escuadras que completaron el 'top 5' este martes, recordando que son once equipos los participantes de esta competencia.

Tras la victoria, 'Revista Mundo Ciclístico' habló con 'Superman' López, quien se mostró contento en vista de que "hicimos un gran trabajo y se coordino bien", además rescató la calma en los momentos en que el equipo debía pasar junto.

Además, el de Pesca (Boyacá) reconoció que fue un trazado corto pero con mucha exigencia, teniendo en cuenta las curvas y algunos repechos que obligaban a reducir la velocidad.

Por último, Miguel Ángel López comentó que "mañana no será tan complicado", teniendo en cuenta que no hay un desnivel positivo de gran porcentaje. La fracción de este miércoles 22 de febrero será entre Rionegro y Doradal con un tramo de 131 kilómetros.

