Emirates confirmó el estado de Sebastián Molano tras caída en Vuelta a Polonia

Este miércoles se llevó a la primera de cinco etapas en la Vuelta a Polonia donde se cuenta con un importante pelotón del World Tour y corren dos colombianos: Juan Sebastián Molano del Team Emirates y Esteban Chaves del Mitchelton Scott.

En la primera fracción, con un recorrido para sprinters, se presentó un grave accidente donde se vio involucrado Fabio Jakobsen, quien llevó las peores consecuencias y está en estado críticos y Dylan Groenewegen, quien provocó su caída y la de casi diez pedalistas más que se vieron afectados.

El colombiano Juan Sebastián Molano también sufrió caída, pero fue tres kilómetros antes de la meta (donde ocurrió el grave accidente), por ende, llegó con más de seis minutos de retraso, pero podrá partir este jueves en otra etapa para velocistas, según informó el Team Emirates.

En unas cortas palabras a través de su cuenta de twitter oficial, el Emirates notificó que Molano se encontraba bien a pesar de la caída al igual que su compañero Jasper Philipsen quien también fue al suelo en esta etapa.

De esa manera, Sebastián Molano completa una seguidilla de hechos desafortunados en el regreso del ciclismo de ruta tras verse obligado al retiro en la Vuelta a Burgos por contacto con un covid positivo (dio negativo en su prueba), luego una caída en el Circuito de Getxo de España el domingo y ahora este incidente en Polonia.

#TDP20 Thankfully just some abrasions for @JasperPhilipsen after a hard crash in the sprint. @sebasmolano_ also ok after an earlier fall.

Our best wishes to the other riders involved 🙏 pic.twitter.com/KEuwCOL7i0