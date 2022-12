Equipo WorldTour recibe inyección de petrodólares y promete pelearle a Ineos y Jumbo

Los grandes fondos de inversión de Oriente Medio cada vez se interesan más por el ciclismo de élite. Esta vez fue Arabia Saudita la que se encargó de ser el patrocinador principal de uno de los equipos WorldTour.

Así las cosas, Bike Exchange, escuadra que hace unos años tuvo al bogotano Esteban Chaves, cambió de nombre para llamarse, de ahora en adelante, Team Jayco AlUlA.

De esta forma, otro equipo de la máxima categoría del ciclismo mundial entra a ser financiado por los petrodólares, repitiendo el caso de formaciones como Bahrein o UAE, los cuales se vieron revitalizados por el dinero proveniente de esa zona del mundo.

AlUlA es un destino cultural y patrimonial de Arabia Saudita. Su patrocinio al equipo, busca dar a conocer los paisajes y la arquitectura de civilizaciones antiguas a través de la ventana que ofrece el ciclismo a nivel mundial.

De esta forma, Jayco AlUlA tiene como objetivo convertirse en un equipo que pelee los primeros lugares de las grandes vueltas junto a otros como Ineos, Jumbo y el propio UAE.

Jayco AlUlA hará su debut en la temporada 2023 corriendo el Tour Down Under aussie en territorio australiano en el mes de enero. No podía ser de otra forma, ya que dicho equipo tiene como centro de operaciones el país oceánico.