El ciclista colombiano Nairo Alexander Quintana dará inicio a la temporada 2022 este jueves 10 de febrero cuando tome la partida de la séptima edición del Tour de la Provence, en donde será el líder de la escuadra francesa Arkéa-Samsic.

A diferencia de años anteriores, la prueba no tendrá el histórico ascenso al Mont Ventoux y contará, como gran novedad, con una contrarreloj de prólogo, una fracción con final llano y la última jornada en la inédita escalada del Montagne de Lure.

Tras ser anunciado por el Arkéa-Samsic, Nairo aseguró que siente motivación por iniciar la temporada en la carrera que ganó en el 2020 y aseguró que se siente en buenas condiciones luego de superar un contagio de coroavirus.

"Gané el Tour de la Provence en 2020 durante mi primera temporada en las filas del Arkéa-Samsic. me motiva la idea de volver a esta competición y poder volver a jugar un papel importante en ella. Mi estado físico es bueno, volví a entrenar tras contraer el Covid-19 hace unas semanas y poco a poco seguí con mayor carga de trabajo. Espero estar en buenas condiciones para este evento que me permitirá volver a competir en 2022".

Por otro lado, Quintana indicó que espera tener un papel importante y se mostró a la expectativa por lo que será el ascenso al Montagne de Lure.

"Si surge la oportunidad de poder jugar un papel importante en esta carrera, como dije, haré todo lo posible para participa. No conozco muy bien la Montagne de Lure, pero algunos de mis compañeros ya me han hablado de ella, me han descrito las características de esa subida".