Estrella del World Tour cambia sorpresivamente de equipo

“En primer lugar, me gustaría decir que estoy muy contento de estar en el equipo Astana Qazaqstan . Me impresionó el interés que el equipo mostró por mí, la actitud que vi en Alexander Vinokurov. Todo esto me convenció de que estaba tomando la decisión correcta al hacer esta transición, incluso durante la temporada. Me gustaría agradecer a mi equipo anterior, EF Education - EasyPost, por todos estos años durante los cuales me convertí en el corredor que soy ahora", afirmó Bettiol en su presentación.