Evenepoel destapa sus planes para 2025 y avisa a Pogacar y a Vingegaard: "Son mi referencia"

El belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) fue uno de los ciclistas más destacados de la temporada 2024 al conseguir el título de la Vuelta a Algarve y conquistar la medalla de oro en las pruebas de ruta y contrarreloj de los Juegos Olímpicos de París. Evenepoel también brilló al defender el título de campeón mundial contrarreloj y además por haber terminado tercero en la clasificación general del Tour de Francia.

De cara al 2025, Remco Evenepoel dio pistas del que será su calendario y de los planes que ha trabajo con el Soudal Quick-Step, teniendo en cuenta que pretende volver a ganar una gran vuelta, tras haberse impuesto en la Vuelta a España de 2022.

En diálogo con Het Nieuwsblad, Evenepoel dejó abierta la posibilidad de disputar el Giro de Italia y el Tour de Francia.

"El año pasado, la combinación Giro-Tour no era posible si querías estar en plena forma para los Juegos Olímpicos. Ahora podemos considerarlo, pero primero esperaremos y veremos cómo es el recorrido", dijo Evenepoel.

El belga también aclaró que en caso de participar en el Giro de Italia descartará las clásicas de las Ardenas como la Flecha Valona y la Amstel Gold Race.

Por otro lado, el ciclista de 2024 dejó claro que en su calendario siempre estará la Lieja-Bastoña-Lieja.

"La París-Roubaix era una idea, pero antes de probar el Tour. La próxima temporada no correré el Tour de Flandes. La Milán-San Remo sigue siendo una opción, dependiendo de si eliges la Tirreno-Adriático o la París-Niza. Todavía no hemos hablado de programas específicos. Hemos hablado de ideas y objetivos", explicó.

La lucha con Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard

Remco Evenepoel se refirió a la lucha que tuvo con Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard en 2024, en la que reconoció la superioridad del esloveno y danés, pero al mismo tiempo se mostró confiado en sus condiciones.

"La temporada pasada dominé las contrarreloj. También me di cuenta de que estoy entre los mejores escaladores, pero hay dos que son aún mejores. Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard son mis nuevos puntos de referencia. Todos saben que mis objetivos restantes son ganar el Giro y el Tour, así que quiero invertir al máximo en eso", afirmó.

Evenepoel también aclaró que en el 2025 espera reducir la diferencia con Pogacar y "atreverse" a atacarlo.

"Me refiero al estado de forma de algunos corredores. Patrick lo confirmó. Si queremos ser competitivos contra equipos como Visma-Lease a Bike y UAE Team Emirates, tenemos que mejorar colectivamente nuestro nivel. Pero ellos lo saben. También les indiqué poco después del Tour que ese era el aspecto más importante en el que había que trabajar. Depende de los corredores y los entrenadores hacerlo bien". dijo.

Finalmente, el belga fue claro en señalar que no acomodará su calendario, teniendo en cuenta lo que haga Pogacar.

"No voy a adaptar mi programa al de Tadej. En realidad, me gusta mucho competir contra Pogačar. Además de ser un gran campeón, también es un buen tipo. Creo que es un honor poder competir contra él y poder correr con él. Lo veo como un reto intentar ganarle. Ya he ganado carreras en las que él salía desde la salida. Espero que la próxima temporada vuelva a haber alguna de esas de vez en cuando", puntualizó.