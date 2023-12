Excompañero de Egan no supera su salida del INEOS: "Fue difícil irme"

El cierre de la temporada 2023 dejó importantes salidas en varios equipos a nivel World Tour. Entre ellas, destaca la de Tao Geoghegan Hart, quien decidió poner fin a nueve años como corredor del INEOS Grenadiers para empezar una nueva etapa en el Lidl-Trek.

De hecho, el británico, quien supo ser campeón del Giro de Italia en 2020, se perfila como el jefe de filas del equipo estadounidense para el próximo Tour de Francia, donde sostendrá un verdadero duelo de titanes ante rivales de la talla de Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel o Primoz Roglic.

Aun cuando cambió de escuadra, Geoghegan Hart echa mucho de menos su estancia en el INEOS, pues reconoció que no fue fácil su despedida: "Fue difícil irme, estuve allí desde 2014. Es un equipo con una gran historia y es difícil que no haya podido despedirme de mucha gente", manifestó en entrevista para In de Leiderstrui.

Vea también: Nairo Quintana hizo millonaria compra para su regreso al World Tour en 2024

Por otra parte, el corredor británico avanza en su recuperación tras el accidente que sufrió en la etapa 11 del último Giro y que además lo obligó a abandonar la competencia. Pese a esta circunstancia, que lo dejó sin competir el resto de la temporada, se mantiene optimista con su vuelta a la competencia.

"Va mucho mejor de lo esperado. El entrenamiento va bien. Esperaba algunos contratiempos en el cuerpo, pero todo va genial", aseguró.

Le puede interesar: No es Egan ni Nairo: confirman el primer colombiano que correrá el Tour de Francia 2024

Tras su salida, Tao Geoghegan Hart espera recuperar su buen estado de forma en su nueva etapa con el Lidl-Trek para estar a la altura de la dura competencia que se viene en el 2024.

Cabe recordar que el británico firmó un contrato que lo vinculará por tres años con la formación estadounidense, quien además contará en sus filas con Jonathan Milan, Mads Pederson, Mathias Skjelmose y Giulio Ciccone para dar pelea en el World Tour.