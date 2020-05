Froome volvió a hablar de su futuro y confirmó que "está negociando" un nuevo contrato

Chris Froome se volvió desde la semana pasada el centro de atención de los medios internacionales luego de conocerse la posibilidad de que no continúe su carrera deportiva en el Team Ineos. El británico posiblemente cambie de equipo para convertirse en líder único de la escuadra, pues ahora comparte capitanía con el colombiano Egan Bernal y Geraint Thomas, ambos ya ganadores del Tour de Francia.

En una entrevista dada a 'La Gazzetta dello Sport', Froome contó que se encuentra definiendo su futuro lo antes posible, aunque no dijo en qué escuadra. "Hay muchos aspectos a la hora de negociar. Ahora mismo estoy en uno de ellos y tengo que seguir otros pasos en las próximas semanas o meses. Habrá más claridad sobre mi futuro cuando haya terminado todas las conversaciones y sepamos dónde estamos", dijo el ciclista.

Por otro lado, para el cuatro veces campeón del Tour de Francia todavía no es seguro lo que pasará con el ciclismo y sus competencias, ya que la crisis sanitaria a nivel mundial ha afectado ampliamente este deporte.

"Si dejamos a un lado la negociación de mi contrato, existe mucha incertidumbre en el deporte. Espero que podamos competir en 2020, pero tenemos que ver qué carreras se pueden realizar y cuáles seguirán adelante. Soy optimista en que se reanuden las carreras. La prioridad es la seguridad de los aficionados y los ciclistas. Pero tengo la sensación de que el momento más difícil ya ha pasado", opinó.

Por otro lado, Chris Froome habló respecto a la participación que tendrá este fin de semana en el 'Challenge of the Stars', carrera virtual que organizará RCS Sport. "Ha pasado mucho tiempo desde mi última victoria y el domingo daré todo lo que tengo. Mi estado de forma es bueno, aunque me faltan victorias. Ya dije que estoy seguro de que llegaré al cien por cien al Tour de Francia y puedo confirmarlo", concluyó.