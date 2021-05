Caruso confiesa que está "cansado", pero quiere estar en el podio con Egan

El italiano Damiano Caruso, ciclista de Bahrein, declaró este martes que, a falta de cinco etapas para que concluya el Giro de Italia, se encuentra "un poco cansado" físicamente, aunque admitió que ahora que ha demostrado que puede correr por la general quiere "subir al podio".



Caruso es uno de los firmes candidatos a subir al podio en Milán del Giro de Italia. Es segundo de la general a 2:24 del líder, el colombiano Egan Bernal.

"No es una sorpresa total que esté aquí. No sé si mis oponentes están impresionados. He demostrado que puedo correr por una clasificación general", dijo Caruso, que comparte equipo con el español Mikel Landa, que tuvo que abandonar la ronda italiana en la quinta etapa tras una caída.



"Por supuesto hubiera sido diferente si Mikel Landa hubiera estado aquí pero, para ser honesto, no sé si sería mejor que él si estuviera aquí", confesó.

"Ahora solo estoy compitiendo en el Giro y quiero subir al podio. Estoy un poco cansado, pero es normal", comentó Caruso, que este año no correrá el Tour de Francia.



"Iré a los Juegos Olímpicos y haré la Vuelta", concluyó.