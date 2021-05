Dani Martínez: "En la última semana he estado sorprendido con mi nivel"

Egan Bernal es líder del Giro de Italia y una parte de ello se debe al trabajo de su equipo Ineos, en especial de Daniel Felipe Martínez, quien ha sido protagonista durante la última semana como apoyo y soporte del puntero de la general.

Cuando Bernal ha flaqueado, el de Soacha ha estado ahí para sostener la marcha de su jefe de filas. Se vio, principalmente, en las tres últimas fracciones montañosas, donde Martínez impidió que las pérdidas fueran peligrosas.

Luego de la etapa 20, el corredor colombiano habló, para RCN TV, de la sorpresa que se ha llevado en la edición 2021 del Giro de Italia, pero también de cómo fue la jornada del sábado donde el ganador terminó siendo el italiano Damiano Caruso.

Su desempeño en una carrera de tres semanas

"Desde adentro no se analiza mucho de eso, pero si me doy cuenta que era lo que me faltaba a mí. Era muy irregular en las carreras de tres semanas, y este año he tenido un Giro muy parejo. En la última semana he estado un poco sorprendido de este nivel. Digamos que antes, en las carreras de una semana, íbamos muy bien, pero en las de tres semanas siempre me hacía falta en la última".

El apoyo desde Colombia

"Muchas gracias a toda Colombia por habernos apoyado este mes. A eso vinimos, vinimos con un objetivo claro que era ganar el Giro de Italia. Estamos a 30 km de coronar ese objetivo".

El descenso en la etapa 20

"Son situaciones de carrera. Atacaron bajando y decidimos seguirlos. Teníamos mucho riesgo en la bajada. El riesgo lo tenían que tomar ellos que son los que están perdiendo tiempo, así que decidimos tomar la bajada con seguridad y ya sabíamos lo que tenía Castroviejo. Yo también estaba muy bien, así que le dimos un golpe de confianza a Egan".

Los propósito que había en la penúltima etapa

"Hoy me levanté muy bien. El objetivo era ese. Más allá de ganar la etapa, era mantener el liderato y llegar con buen tiempo mañana a la contrarreloj".