Egan Bernal contó el paso a paso de la etapa que lo convirtió en líder del Giro de Italia

Egan Bernal se puso la camiseta de líder del Giro de Italia en la etapa 9, donde consiguió su primer triunfo en una grande. El colombiano contó cómo vivió paso a paso ese momento en un gran evento homenaje que fue realizado en Zipaquirá.

"Eran dos kilómetros en destapado empezó antes del Giro. Durante todo ese día estuve muy nervioso, tenía esa tensión buena, esa presión. Ese día se puso a llover, hizo mucho frío. Castroviejo me miró y me dijo que fuera por la etapa, que, si no, no pasa nada. Cerramos la fuga para ir por la victoria", confesó Egan.

Aunque en un principio dudó en atacar, aguantó los kilómetros finales y tuvo la gran ayuda de su escuadra para alzarse con la victoria y el liderato.

"Esos últimos kilómetros fueron muy duros para el equipo porque habían tirado toda la etapa. Yo sentí que en un momento todo el lote estaba en contra nuestra. Castroviejo se hizo una exhibición antes del último kilómetro, el equipo me puso ahí y después hice esos tres kilómetros finales a tope", remarcó.

Por otro lado, Egan resaltó que cuando pasó la meta no se dio cuenta que era el ganador de la etapa. "Yo quería volver al Giro a disfrutar de la bicicleta. Soy ciclista y me gusta atacar, es lo mejor. Cuando los primeros días vi que tenía con qué marcar la diferencia, decidí ser ofensivo".

“Fue especial ganar la etapa porque no me di cuenta de la victoria. Estaba en mi propio esfuerzo, tan concentrado, que no caí en cuenta. Uno no esperaba eso, ponerme de líder en la etapa 9. Se me pasaron muchas cosas por la cabeza. Es una mezcla de felicidad y presión", concluyó.