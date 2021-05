"Egan Bernal corre como Eddy Merckx"

Día de descanso para el Giro de Italia. La carrera se ha dado un respiro luego del aplastante dominio de Egan Bernal, quien, de no pasar nada extradeportivo, va camino a ganarse su segunda 'grande'. Los elogios siguen para el patrón del Ineos, quien superó sus molestias de espalda y puso en evidencia un aplastante dominio.

Vea también: La Vuelta a España le hace 'ojitos' a Egan: “Nos encantaría que viniera”

El nacido en Zipaquirá es comparado con los grandes de la historia del ciclismo, principalmente con Eddy Merckx quien, igualmente, en otras ocasiones, no ha ahorrado elogios para el corredor de 24 años. Bernal cosecha ‘piropos’ sabiendo, claro está, que aún no ha ganado el Giro y quedan cuatro etapas decisivas.

And @Eganbernal , what a Champion! He races like the great Eddy Merckx himself. My deepest respect for your style of racing.