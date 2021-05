Evenepoel advierte a Egan Bernal: "Queda mucho y sigo confiado"

El belga Remco Evenepoel (Deceuninck Quick Step), uno de los grandes perjudicados en la jornada del "sterrato" al perder más de 2 minutos respecto al líder, el colombiano Egan Bernal, acusó el esfuerzo de la competición después de 9 meses inactivo, pero ha optado por mantenerse "confiado porque aún queda mucho Giro".



"Desafortunadamente, perdí dos minutos. No fue el mejor día para mí. Sufrí mucho en el segundo sector, luego en el tercero, cuando empezaron a tensar el ritmo sentí las piernas bastante vacías, por eso estaba en la última posición y no podía seguir", explicó Remco en la línea de meta.



Evenepoel explicó esa falta de respuesta a los 11 días de competición en el Giro después de una inactividad de 9 meses por su grave caída en Il Lombardia.



"Estoy agradecido con el equipo y con João Almeida por el trabajo que hicieron hoy por mí, desde el principio hasta el final. No es un buen resultado para mí, pero sigo siendo séptimo en mi primera grande y sigo confiado, ya que todavía queda un largo camino por recorrer hasta Milán", dijo.



Aunque le pérdida de tiempo fue considerable, el director del equipo, Klaas Lodewyck, continúa con una visión optimista con miras al futuro.



"Sabíamos que sería una etapa difícil. Perdimos algo de tiempo, pero considerando las circunstancias, no es el fin del mundo. No somos los únicos que lo perdimos, fue una etapa dura para muchos rivales. Seguimos siendo optimistas y motivados antes de las grandes etapas de montaña ", añadió.