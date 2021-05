La cuarta etapa del Giro de Italia fue emocionante después de que el estadounidense Joe Dombrowski (UAE Team Emirates) se quedara con la victoria del día y el italiano Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) se convirtiera en nuevo líder de la clasificación general.

El colombiano Egan Bernal fue protagonista al poner a prueba a sus rivales luego de lanzar un ataque en los últimos cinco kilómetros. Uno de los candidatos al título que no respondió al cambio de ritmo de Bernal fue el belga Remco Evenepoel del Deceuninck - Quick Step.

Al término del día, Evenepoel explicó por que no respondió al ataque de Bernal, pero destacó que salvó la jornada.

"Sin duda toda esta semana de descanso nos han servido para refrescar al equipo y terminar de recuperar jugadores que han venido con desgaste altísimo. La última subida fue dura y el clima no ayudó. El esfuerzo que tuve que hacer fue breve e intenso, algo que hacía tiempo que no hacía y creo que lo logré bien. Cuando los demás atacaron, no quise explotar y monté a mi propio ritmo. Creo que lo logré bien, perdiendo solo unos segundos", afirmó el declaraciones para Deceuninck - Quick Step.

Por otro lado, el belga, que estuvo nueve meses sin competir oficialmente, aseguró que está en el proceso de acostumbrar su cuerpo a la alta exigencia.

"Mi cuerpo necesita acostumbrarse de nuevo a este tipo de carreras, pero en general, estoy satisfecho con esta etapa. Muchas gracias a los chicos por protegerme hoy", aseveró.

Remco Evenepoel se ubica octavo en la clasificación general a un minuto y 28 segundos del líder y con una ventaja de 11 segundos sobre Egan Bernal.