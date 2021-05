Evenepoel niega abandonar el Giro y prepara la última contrarreloj en Milán

El belga Remco Evenepoel (Deceuninck Quick Step) dejó claro antes de la salida de la decimoséptima etapa que en ningún momento ha pensado en abandonar el Giro, a pesar de no tener ya ninguna opción de disputar la general, y aseguró que se tomará con calma lo que resta de carrera para "intentarlo todo" en la crono del domingo en Milán.



Evenepoel, de 21 años, debutante en una grande y decimonoveno en la general a más de 28 minutos del líder colombiano Egan Bernal, dijo sentirse bien mentalmente, pero no tan bien en el aspecto físico.



"Mentalmente estoy bastante bien. Ayer en el día de descanso no hice nada, me quedé en la cama. Ni siquiera me subí a la bicicleta, así que disfruté al máximo de mi día de reposo. Por fin hace buen tiempo hoy, así que espero que sea una buena etapa", señaló el de Schepdaal.



Evenepoel subrayó que nunca pensó en el abandono y que aún tiene esperanzas de hacer algo importante en la contrarreloj final.



"Nunca nos planteamos abandonar el Giro. Sólo trato de terminar la carrera, pero de una manera fácil. Seguro que el último día en Milán, en la contrarreloj, puedo hacer algo. Voy a centrarme en ese objetivo para sacarle el máximo partido, pero los demás días, me los voy a tomar con calma y voy a disfrutar de mi última semana".