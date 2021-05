Evenepoel y sus sensaciones de cara al Giro de Italia

El belga Rempo Evenepoel, que no compite desde su grave caída cuando disputaba la clásica Il Lombardía el 15 de agosto pasado, regresa a las filas del Deceunick-Quick Step ("la Manada de lobos") para el Giro de Italia, que comienza el próximo sábado en Turín con una contrarreloj individual de 8,6 km.



Aquel día Evenepoel, con 21 años una de las mejores promesas del pelotón mundial, se salió de la carretera junto a un puente y cayó por un precipicio de varios metros. Se fracturó la pelvis y sufrió una fuerte contusión en el pulmón derecho.



Casi nueve meses después, está preparado para competir en una carrera de tres semanas, según los responsables del equipo.



"Estoy feliz de poder correr otra vez después de tanto tiempo. He estado trabajando mucho para afrontar mi primera gran vuelta. Veremos cómo reacciona mi cuerpo. Me lo tomaré con calma, día a día. Lo más importante es que estoy de vuelta con mis compañeros", comentó el ciclista belga en un comunicado del equipo.



En la lista del Deceunick-Quick Step para el Giro figura también el portugués de 22 años Joao Almeida, que el año pasado, en su debut, fue el corredor revelación. Llevó la maglia rosa de líder durante 15 días y acabó cuarto en la general.



Almeida reconoce que el recorrido de este año será diferente. "El año pasado fue un Giro increíble. Me gustaría volver a estar ahí, luchando por un buen puesto y teniendo buenas sensaciones, que es lo más importante. Este año las etapas de montaña van a tener un papel decisivo y la consistencia será el factor clave", señaló.



Además de Evenepoel y Almeida, el equipo belga contará con el campeón francés contrarreloj, Rémi Cavagna, el danés Mikkel Honoré, los belgas Iljo Keisse y Pieter Serry, el británico James Knox y el italiano Fausto Masnada.



La carrera italiana, que cumple su 104 edición, se disputará a lo largo de casi 3.500 kilómetros con salida en Turín y llegada en Milán, y ascensos a cumbres legendarias como Monte Zoncolan, Fedaia, Pordoi, Giau, San Bernardino y Sega di Ala, entre otros puertos.