Vincenzo Nibali está recuperado y correrá el Giro de Italia

El italiano Vincenzo Nibali (Trek Segafredo) correrá el Giro de Italia, previsto del 8 al 30 del próximo mayo, según deja entender un anuncio de su equipo en las redes sociales.

Con la frase: "Atención, hay algo en el agua", con, de fondo, la banda sonora de la pelicula "Tiburón" y la referencia al Giro de Italia, el equipo Trek Segafredo adelantó que "el Tiburón", como se conoce a Nibali, podrá disputar la "corsa rosa" tras una recuperación récord tras la fractura del radio de su mano derecha en una caída durante un entrenamiento en Suiza el 14 de abril.

Tras la caída, Nibali, de 36 años, fue operado de la rotura en una clínica de Lugano, en Suiza, y gracias a la fisioterapia y tratamientos específicos para favorecer la calcificación del hueso ha podido recuperar para estar en la línea de salida del Giro esta sábado en Turín.

El Giro de Italia, del que el corredor siciliano es doble campeón, se correrá del 8 al 30 del próximo mayo.

Entretanto, el belga Rempo Evenepoel, que no compite desde su grave caída cuando disputaba la clásica Il Lombardía el 15 de agosto pasado, regresa a las filas del Deceunick-Quick Step ("la Manada de lobos") para el Giro de Italia, que comienza el próximo sábado en Turín con una contrarreloj individual de 8,6 km.



Aquél día Evenepoel, con 21 años una de las mejores promesas del pelotón mundial, se salió de la carretera junto a un puente y cayó por un precipicio de varios metros. Se fracturó la pelvis y sufrió una fuerte contusión en el pulmón derecho.



Casi nueve meses después, está preparado para competir en una carrera de tres semanas, según los responsables del equipo.



"Estoy feliz de poder correr otra vez después de tanto tiempo. He estado trabajando mucho para afrontar mi primera gran vuelta. Veremos cómo reacciona mi cuerpo. Me lo tomaré con calma, día a día. Lo más importante es que estoy de vuelta con mis compañeros", comentó el ciclista belga en un comunicado del equipo.