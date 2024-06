Tadej Pogacar es uno de los ciclistas más cuestionados en los últimos años. El pedalista esloveno ganó dos Tour de Francia y se coronó en el Giro de Italia 2024 en medio de las acusaciones en contra suya por el rendimiento en la Corsa Rosa. La ventaja de 10 minutos ante el segundo en la general no pasó inadvertida.

Durante la carrera disputada en suelo italiano se generó una gran polémica debido a la manera como el esloveno derrotó a sus rivales. La relación de vatios y la manera de pedalear no era normal para varios especialistas, fueron muchos ex ciclistas los que hablaron de algo fuera de lo común.

Entre las voces hubo serias acusaciones manifestando que era evidente que existía una ayuda extradeportiva. El europeo fue acusado por ex directivos de equipos de ciclismo del equipo Festina, involucrado en un escándalo de dopaje en 1998 y también por antiguos ciclistas de equipos World Tour.

Pogacar ya había respondido en 2023 sobre las acusaciones al respecto. En su momento, el ciclista manifestó que la situación de diferencia ante sus rivales se debe únicamente por un trabajo de años. Incluso manifestó que de ser así, hombres como Vingegaard o Roglic también podrían ser acusados por su alto nivel competitivo.

"Me preguntan todos los años sobre el dopaje. Corremos rápido, eso está claro. Pero es lo que venimos haciendo desde hace varios años. Así que no es diferente de lo que se suele hacer. Pero con la historia de este deporte, entiendo que se hagan estas preguntas. Hay gente que no puede superarlo, y lo entiendo al 100%", apuntó el ciclista en su momento.

Durante esta oportunidad, al ser consultado por el tema, Tadej restó atención y manifestó que ya había dado su respuesta sobre esto, Para el nacido en Eslovenia todo se debe al mal recuerdo de casos como el de Lance Amstrong, pero está dispuesto a hacer las pruebas que solicite la UCI.

Cabe recordar que desde 2013 se ha pedido a la Unión Ciclística Internacional investigaciones más firmes contra equipos como Sky, Jumbo Visma o UAE Team debido al nivel de sus corredores. Sin embargo, dichas escuadras no han reportado positivo en ninguno de los controles.