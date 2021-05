La novia de Egan: a qué se dedica y por qué le dicen ‘la doctora’

“Perdí la voluntad interior. Por fuera, aparentemente era lo mismo, tenía la motivación para ganar, madrugaba, me entrenaba, pero por dentro no era lo mismo. Me faltaban la emoción, la garra. También hubo cambios en mi vida personal difíciles de gestionar. Y toda la presión de mi país, y el dolor de espalda…”, dijo Egan , una vez ganó el Giro de Italia, respecto a lo que fueron sus últimos meses.