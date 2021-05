Simon Yates se saca el sobrero al hablar de Egan Bernal: "Es el rival a batir”

El británico Simon Yates (BikeExchange) lanzó un gran ataque en las rampas del Zoncolan y solamente Egan Bernal fue capaz de aguantarlo, hasta el punto que en el último kilómetro el colombiano se marchó en solitario, algo que deja claro que “es el rival a batir”, según dijo el ahora segundo clasificado de la general.

“Será difícil hacerlo, pero seguiré intentándolo. No quiero entrar en detalles, pero no ha sido la mejor semana para mí. Ahora estoy mucho mejor y poco a poco estoy llegando donde quería. Tengo ganas”, comentó el líder de BikeExchange.



El ruso Alexander Vlasov (Astana), por su parte, lamentó haber cedido más tiempo sobre algunos de sus rivales. “He dado lo que tenía. El equipo ha trabajado perfectamente y me sentía bien, pero cuando atacaron Yates y Bernal he intentado ir tras ellos y me ha pasado factura al final”, comentó.



“Estuve luchando hasta el final para reducir las pérdidas. Me ha faltado algo para estar mejor, pero sigo arriba y voy a seguir peleando”, cerró.

El que se mantiene en puestos de podio es el italiano Damiano Caruso (Bahréin Victorious), que está satisfecho de su rendimiento hasta el momento. “Estoy contento”, dijo. “Estos porcentajes no son los mejores para mí, pero pudo manejar la situación. Intenté ir a mi ritmo siempre. Esta es una subida digna de su reputación”.