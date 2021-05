Vlasov y su confesión de cómo Egan y Yates lo fundieron en el Zoncolan

Alexander Vlasov sufrió mucho en el ascenso al Zoncolan en la etapa 14 del Giro de Italia. El ruso del Astana, que se encontraba segundo en la clasificación, bajó a la cuarta posición y ahora está a 1:57 de la 'maglia rosa'.

Vlasov confesó que Egan Bernal se mostró muy fuerte en la escalada, junto al británico Simon Yates (ahora segundo); ellos dos lo fundieron al dejarlo sin ninguna opción para luchar en la alta montaña de la fracción. Aunque lo seguirá intentando, sufrió mucho en este ascenso.

“He dado lo que tenía. El equipo ha trabajado perfectamente y me sentía bien, pero cuando atacaron Yates y Bernal he intentado ir tras ellos y me ha pasado factura al final”, comentó.

“Estuve luchando hasta el final para reducir las pérdidas. Me ha faltado algo para estar mejor, pero sigo arriba y voy a seguir peleando”, agregó al lamentarse por no poder reaccionar de la manera oportuna en busca de mantenerse segundo en la clasificación.

Aunque Vlasov no se rinde, promete que preparará junto al Astana una gran estrategia en busca de recuperar el tiempo perdido este lunes en la llamada 'etapa reina' del Giro de Italia, que estará llena de alta montaña y donde, sin duda, la clasificación general individual se moverá.

Hay que dejar claro que en la fracción 15 el alemán Emanuel Buchmann, quien también luchaba por la 'maglia' al estar en la sexta posición, tuvo que retirarse tras una fuerte caída, según confirmó su equipo el Bora.