Giro de Italia actualiza su recorrido con subida inédita

El Giro de Italia, que desveló el jueves su nuevo recorrido íntegro, añadió una llegada en montaña suplementaria, en Roccaraso (centro-este), para una edición de 2020 que tendrá lugar por primera vez en octubre, del 3 al 25.

La semana pasada, los organizadores del Giro de Italia (RCS) habían anunciado los detalles de la Gran Salida, transferida desde Hungría a Sicilia, para las cuatro primeras etapas.

From Calabria to Roccaraso passing by Matera (Stages 5-9) #GiroDay pic.twitter.com/j1QhIpqqHC — Giro d'Italia (@giroditalia) July 30, 2020

Inicialmente, el Giro contemplaba tres primeras etapas en Hungría, antes de que la pandemia del coronavirus obligara a cambiar los planes.

En su trazado definitivo, el Giro de Italia modificó su primera semana. Además de una jornada más en Sicilia, los velocistas tendrán una ocasión suplementaria, en Matera (6ª etapa), y los escaladores tendrán la subida a Roccaraso en la 9ª etapa, en los Abruzos.

From Lanciano to Piancavallo: the Giro climbs up Italy (Stages 10-15) #GiroDay pic.twitter.com/1jsRxEXbVr — Giro d'Italia (@giroditalia) July 30, 2020

"Las dos últimas semanas del Giro quedan sin cambios en relación al calendario original, con la excepción de la salida de la 10ª etapa, que será en Lanciano", añadió RCS.

The Stelvio and the Gran Finale in Milan (Stages 16-21) #GiroDay pic.twitter.com/2x9dEUWvZc — Giro d'Italia (@giroditalia) July 30, 2020

- Etapas con su grado de dificultad creciente (de 1 a 5*):

3 octubre: 1ª etapa, Monreale - Palermo, 15 km (contrarreloj individual) ***

4 octubre: 2ª etapa, Alcamo - Agrigento, 150 km **

5 octubre: 3ª etapa, Enna - Etna, 150 km ****

6 octubre: 4ª etapa, Catania - Villafranca Tirrena, 140 km **

7 octubre: 5ª etapa, Mileto - Camigliatello Silano, 225 km ***

8 octubre: 6ª etapa, Castrovillari - Matera, 188 km **

9 octubre: 7ª etapa, Matera - Brindisi, 143 km *

10 octubre: 8ª etapa, Giovinazzo - Vieste, 200 km ***

11 octubre: 9ª etapa, San Salvo - Roccaraso, 208 km ****

12 octubre: día de descanso

13 octubre: 10ª etapa, Lanciano - Tortoreto Lido, 177 km ***

14 octubre: 11ª etapa, Porto Sant'Elpidio - Rimini, 182 km *

15 octubre: 12ª etapa, Cesenatico - Cesenatico, 204 km ****

16 octubre: 13ª etapa, Cervia - Monselice, 192 km **

17 octubre: 14ª etapa, Conegliano - Valdobbiadene, 34 km (contrarreloj individual) ****

18 octubre: 15ª etapa, Base Aerea Rivolto - Piancavallo, 185 km ****

19 octubre: día de descanso

20 octubre: 16ª etapa, Udine - San Daniele del Friuli, 229 km ****

21 octubre: 17ª etapa, Bassano del Grappa - Madonna di Campiglio, 203 km *****

22 octubre: 18ª etapa, Pinzolo - Laghi di Cancano, 207 km *****

23 octubre: 19ª etapa, Morbegno - Asti, 251 km *

24 octubre: 20ª etapa, Alba - Sestriere, 198 km *****

25 octubre: 21ª etapa, Cernusco sul Naviglio - Milán, 15,7 km (contrarreloj individual) **