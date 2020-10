Fernando Gaviria hizo 'mea culpa' por su pálido nivel en el Giro de Italia

Este miércoles se llevó a cabo la etapa número 11 del Giro de Italia 2020 en un recorrido diseñado especialmente para los velocistas o ‘sprinters’ y donde se presentaba una nueva oportunidad para Fernando Gaviria de responder a la confianza de su equipo.

Sin embargo, el potente velocista colombiano no ha encontrado su mejor forma en este Giro de Italia y no se ha podido meter en ninguna disputa real del sprint. Este miércoles no fue la excepción y fue séptimo sin llegar al embalaje de meta.

Lea también: Lo hizo otra vez: Arnaud Démare se llevó la etapa 11 del Giro de Italia

Gaviria es consciente de su situación y así declaró ante la prensa tras la etapa: “Es difícil no ganar, pero quedan varios días para seguir intentando y sufriendo. No estamos disfrutando la bici como queremos que es ganando. El equipo hizo un gran trabajo, pero no conté con las piernas”.

Y agregó que “vamos día a día” y el Team Emirates “ha hecho un gran trabajo” a lo largo de todo el Giro de Italia.

De interés: GIRO DE ITALIA: GANADORES Y PERDEDORES

Cabe señalar que Fernando Gaviria sufrió una dura caída en la etapa 10 del Giro de Italia, aunque por ahora sin consecuencias. Antes de llegar a la corsa rosa tuvo un buen performance en la Tirreno Adriático y en las clásicas, pero no ha encontrado su mejor nivel.