Giro de Italia: horario de salida de los colombianos en la CRI

Todo listo para que inicie el Giro de Italia, la primera gran carrera del año que, para esta oportunidad, varios colombianos estarán participando tal y como lo confirmaron los equipos que publicaron su nómina de competidores.

Es importante decir que esta es la edición 106 de esta competencia y serán cuatro los colombianos que estarán en acción durante los 23 días de carrera.

La aparición más llamativa es la de Rigoberto Uran (EF-Education EasyPost), que vuelve después de más de cinco años sin pisar estos territorios, por lo que se espera que pueda hacer un buen papel.

Por su parte, también estarán Santiago Buitrago (Bahrain), Fernando Gaviria (Movistar) y Einer Rubio (Movistar).

Así las cosas, este sábado 6 de mayo se disputará la primera etapa (CRI), que tiene un trayecto de 19.6 kilómetros; partiendo desde la Costa dei Trabocchi.

En hora de Colombia, ya están establecidos los horarios de salida de los cuatro corredores cafeteros, quienes competirán en la siguiente forma:

1. Fernando Gaviria (Movistar) | 6:45 am

2. Santiago Buitrago (Bahrain) | 8:01 am

3. Rigoberto Urán (EF-Education EasyPost) | 8:35 am

4. Einer Rubio (Movistar) | 9:28 am