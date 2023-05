El colombiano Einer Rubio (Movistar) se impuso en la primera gran etapa de montaña del Giro de Italia, este viernes en la estación suiza de Crans Montana, al superar al francés Thibaut Pinot al término de una fracción cuyo recorrido fue recortado a causa de las condiciones climáticas.

Rubio, de 25 años, se impuso al esprint a Pinot (Groupama-FDJ) y al ecuatoriano Alexander Cepeda (EF Education) después de sólo 74 kilómetros de carrera para firmar su victoria más prestigiosa.

El colombiano cruzó la línea de meta con seis segundos de ventaja respecto a Pinot, 12 sobre Cepeda, y con 1 minuto 35 segundos sobre los principales favoritos, que se neutralizaron en esta etapa montañosa.

Tras esta situación, fue el mismo Pinot quien conversó con Eurosport y confesó que "no quería que ganara Cepeda, quería que ganara Rubio. Hubiera dado cualquier cosa por no dejar que Cepeda se fuera".

Y después les cobró a los dos latinoamericanos por comandar la fuga: “espero que ellos al menos me den las gracias por conducir”.

“Solo le pedí (a Cepeda) que tomara el relevo. No entiendo cómo puedes esperar ganar así. Esa no es mi opinión. Tal vez fue instruido por el auto del líder del equipo, pero si su excusa es que Hugh Carthy (su compañero del EF Education-EasyPost) estaba detrás de él, no puedo entenderlo”, terminó diciendo el francés.

Rubio firmó, tal vez, la victoria más improtante de su carrera, en una de las grandes del ciclismo mundial, donde está actualmente en la casilla 17 de la clasificación general.