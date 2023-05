"Se ha cumplido un sueño": Einer Rubio reveló estrategia para ganar la etapa 13 del Giro de Italia

Einer Rubio se mostró satisfecho con la victoria en la etapa 13 del Giro de Italia 2023. "Mi gran día. Lo venía buscando. He trabajado mucho para preparar este Giro", dijo luego del triunfo de la fracción.

"El otro día tuve inconvenientes con el clima; la lluvia ha sido muy dura para mí ayer. Pero sabía que no tenía que darme por vencido, tenía que seguir, buscar mi oportunidad, y hoy la he tenido", agregó el corredor de Chíquiza. "Gracias a Dios; a las personas que siempre me ayudan. Se ha cumplido hoy el sueño".

Respecto a la forma en que afrontó el final de etapa. Rubio detalles de la estrategia: "Sabía que Pinot venía muy fuerte, y que Cepeda también estaba muy bien. Solo tenía que dejarlos a los dos, jugar un poco mi estrategia, y por eso esperé al final.

"Seguro que en un rato seré consciente de lo que he conseguido; ahora venía a tope y solo con el pensamiento de tratar de ganar. Lo he conseguido, y voy a disfrutar mucho esta victoria", finalizó Einer, el protagonista del día en el Giro.

Tras la victoria este viernes, Rubio subió al puesto 17 de la clasificación general de la carrera italiana, quedando a 9:23 del británico Geraint Thomas (Ineos), líder y principal favorito al título.