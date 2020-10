Joao Almeida sigue líder; clasificación general del Giro de Italia tras la etapa 8

Se desarrolló la octava etapa del Giro de Italia que dejó como gran ganador al británico Alex Dowsett del Israel Start-Up Nation tras coronar con éxito el recorrido de 200 kilómetros entre Giovinazzo y Vieste.

A pesar que el gran pelotón de favoritos cruzó la meta a más de 13 minutos del ganador, la clasificación general no sufrió cambios y el portugués Joao Almeida del Deceuninck-Quick Step conservó el liderato.

El español Pello Bilbao (Bahrain-McLaren) sigue segundo a 43 segundos, mientras que Wilco Kelderman (Team Sunweb) es tercero a 48 segundos.

Clasificación general del Giro de Italia:

1. Joao Almeida - Deceuninck - Quick Step

2. Pello Bilbao - Bahrain - McLaren a 0:43

3. Wilco Kelderman - Team Sunweb a 0:48

4. Harm Vanhoucke - Lotto Soudal a 0:48

5. Vincenzo Nibali - Trek Segafredo a 1:01

6. Domenico Pozzovivo - NTT Pro Cycling a 1:05

7. Jakob Fuglsang - Astana a 1:19

8. Steven Kruijswijk .. Jumbo Visma a 1:21

9. Patrick Konrad - Bora Handgrohe a 1:26

10. Rafal Majka - Bora Hansgrohe a 1:31

