Simon Yates se retira del Giro tras dar positivo en covid-19

El británico Simon Yates (Mitchelton Scott), ganador de la Vuelta 2018 y uno de los favoritos en el actual Giro de Italia, se ha retirado de la carrera rosa tras haber dado positivo por covid-19.

El ganador de la Tirreno-Adriatico no saldrá hoy en la octava etapa que tendrá lugar entre Giovinazzo y Vieste, de 200 kilómetros, por lo que la carrera pierde a otro de los nombres destacados. En las primeras jornadas también abandonaron, entre otros, el británico Geraint Thomas y el colombiano Miguel Ángel López, ambos por caídas.

Yates desarrolló síntomas muy leves en las horas posteriores a la séptima etapa disputada ayer. El equipo médico del Mitchelton-Scott solicitó una prueba rápida que indicó un resultado positivo. Posteriormente se realizó una segunda prueba, RT-PCR, que confirmó el resultado positivo.

#Giro UPDATE:@SimonYatess will not start today's stage of the @giroditalia following a positive COVID-19 result.



“Simon’s health remains our main concern and, thankfully, his symptoms remain very mild & he is otherwise in good health."



https://t.co/SX1Hwhf8Ex