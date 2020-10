Más cambios en el Giro de Italia: la etapa 19 reducirá a la mitad su recorrido

La decimonovena etapa del Giro de Italia, que se mantenía aplazada por el plante de la gran mayoría de equipos a realizar un recorrido de 251 kilómetros, se recorta en la mitad de su trazado y tendrá su nueva salida en Abbiategrasso, informó la organización de la prueba en un comunicado.



En el nuevo recorrido, que sigue manteniendo como final Asti, se mantienen activos todos los sprints intermedios a partir de la salida.



El ciclista australiano Adam Hansen, del equipo Lotto-Saudal, explicó a través de las redes sociales el motivo del plante del pelotón para paralizar la salida de la carrera.



"Ayer planteamos el recorte de esta etapa tan larga bajo la lluvia por nuestro sistema inmunológico suprimido durante una pandemia. No fue aceptado. Esta mañana, los ciclistas se quedaron en la carpa y nadie fue a la línea de salida. Los ciclistas no aceptaron salir en estas condiciones y se inició la protesta. Fue reconfortante ver a los ciclistas unidos", desveló Hansen.



"Negociamos con la organización para reducir la etapa y lo conseguimos. Estamos felices por poder correr hoy y vamos a dar todo para que se vea un buen espectáculo", comentó.



La decimonovena etapa del Giro de Italia estaba prevista inicialmente sobre un recorrido de 251 kilómetros entre Morbegno y Asti.



En la jornada anterior el pelotón se enfrentó a una etapa de 207 kilómetros con la subida al Stelvio, de 2.758 metros de altitud y una cuesta interminable de 24,8 kilómetros al 7,4 por ciento.