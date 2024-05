Pogacar se rindió ante Nairo, pero le recordó un duro antecedente contra Froome

Tras finalizar la carrera, Tadej Pogačar acudió a la conferencia de prensa habitual y allí habló sobre Nairo. El pedalista esloveno señaló que siente una gran admiración por el colombiano y que era uno de sus referentes. Sin embargo, recordó un sentimiento particular cuando lo veía compitiendo ante Cristopher Froome.

“Cuando era un niño me enojaba con Nairo por no atacar de lejos cuando corría contra Froome”, dijo inicialmente el ciclista europeo. Sin embargo, tras la brillante actuación del jefe de filas del Movistar, Pogacar alabó el trabajo del boyacense: “Recuerdo verlo de rosa en el Giro y ahora le he ganado, vestido de líder. Fue increíble. Él lo hizo muy bien”.

Nairo volvió a reivindicar su condición como uno de los mejores ciclistas que ha tenido el World Tour en los últimos años. Después de un duro arranque de temporada y del año alejado de la élite, el boyacense mostró su clase como profesional.

Ahora, Quintana y Tadej se alistan para lo que será la etapa 16 del Giro. El pelotón tendrá descanso este lunes y retornará a la carretera el martes 21 de mayo.