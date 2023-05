Roglic avisa a Thomas y sueña con ganar el Giro: "Si no tuviera confianza, no haría la contrarreloj"

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), segundo en la general del Giro de Italia, a 26 segundos de la maglia rosa, el britanico Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), se mostró convencido de que ganar la carrera es posible, y recalcó que "si no tuviera confianza no haría la crono" del sábado.



Después de un ligero ataque final que le permitió restar tres segundos a Geraint Thomas en la meta de la Tres Cimas de Lavaredo, Roglic anunció que en la crono decisiva de este sábado entre Tarvisio y Monte Lussari, de 18.6 km y los últimos 7.8 en subida, volverá a intentarlo con todas sus fuerzas.

“El sábado volveré a darlo todo. Me he encontrado bien, ahora a recuperar las piernas y mañana a todo gas. Claro que tengo confianza en mis posibilidades, si no, no haría la contrarreloj", concluyó el esloveno.

Por su parte, el británico Thomas admitió un error al atacar aRoglic demasiado lejos de la meta de las Tres Cimas de Lavaredo, e indicó respecto a la decisiva contrarreloj de este sábado que "será divertida de ver y horrible de hacer".

"Ataqué a 400 metros de meta, pero pronto me di cuenta de que todavía estaba demasiado lejos. Luego traté de perseverar, pero Roglic logró superarme en los últimos 100 metros. Perdí algunos segundos, pero es bueno ganar tiempo a Almeida", explicó el galés de 37 años.

Ante la cronoescalada de este sábado que decidirá el Giro, el veterano del INEOS tiene claro que tocará sufrir mucho: "Será muy emocionante mañana, algo muy divertido de ver, pero horrible de hacer", finalizó.