Ineos, a una semana del inicio del Tour de Francia, anunció a inglés Adam Yates como reemplazo de Chris Froome en la formación británica. El corredor y la escuadra llegaron a un acuerdo por las próximas dos temporadas.

The INEOS Grenadiers are excited to announce the signing of @AdamYates7 on a two-year deal.



Welcome Adam!