INEOS se arma para el futuro y fichará al ganador del Giro de Italia sub23

La escuadra británica de ciclismo Ineos Grenadier, que cuenta en su nómina con los colombiano Egan Bernal, Brandon Rivera, Iván Ramiro Sosa y Sebastián Henao, adelanta los planes para renovarse después de anunciarse la salida del múltiple campeón del Tour de Francia, Geraint Thomas y la avanzada edad de algunos de sus ciclistas que en el pasado brillaron en las grandes vueltas.

El equipo que tiene como director general Dave Brailsford ya ha vinculado a referentes del pelotón internacional como al británico Adam Yates y al belga Laurens De Plus y mientras que se especula con las posibles contrataciones de Richie Porte y Aleksander Vlasov, el portal The Telegraph asegura que ya se hizo con el actual campeón del Giro de Italia sub 23.

Lea también: Ineos le apunta al fichaje de uno de los COLOMBIANOS del Education First

Se trata del ciclista de 21 años Thomas Pidcock, quien el pasado 5 de septiembre y corriendo para el equipo Trinity Road Racing se consagró ganador del Giro de Italia sub 23 con una considerable ventaja de dos minutos y 25 segundos sobre el segundo.

En aquella carrera, Pidcock ganó dos etapas y se adueñó de la camiseta rosada de líder en la cuarta fracción, en la cual triunfó. También fue el ganador de la clasificación de la montaña y fue tercero en la tabla de puntos.

Le puede interesar: ¡Se retira del Tour! Otro ciclista del Ineos dio adiós a la carrera

La nueva "joya" del ciclismo internacional también tiene en su palmarés el Campeonato del Mundo Júnior de Contrarreloj en Mons (2017) y la edición júnior como la U23 de Paris-Roubaix. El corredor de 21 años además cuenta con victorias en el campeonato del del mundo de ciclocross en la categoría juniors en Bieles (2017) y dos años después en Bogense (2019) con la U23.

De esta manera, el equipo INEOS espera recuperar el protagonismo que ha perdido en la actual temporada a manos de la escuadra holandesa Jumbo-Visma, que a pesar de que no se quedó con el título del Tour de Francia, sí demostró control sobre la carrera desde el inicio.