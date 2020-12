Italiano Fabio Aru deja el UAE Team Emirates y ficha por el Qhubeka-Assos

El italiano Fabio Aru, ganador de la Vuelta 2015, se ha mostrado "encantado" con su fichaje por el nuevo Qhubeka-Assos (exNTT), con el que espera a sus 30 años reverdecer laureles y aportar triunfos importantes a la formación sudafricana.

Después de su paso por el UAE Emirates y sin contar con victoria alguna desde 2017, año en que ganó el título nacional y una etapa del Tour de Francia, el ciclista sardo probará suerte en la nueva formación con un contrato de un año.

Lea también: Julian Alaphilippe, elegido mejor ciclista francés del año

"Estoy absolutamente encantado de unirme al Team Qhubeka-Assos la próxima temporada y muy agradecido con Douglas Ryder que me dio la bienvenida a su equipo. Cuando surgió la posibilidad de firmar inmediatamente sentí que este era un entorno del que quería formar parte".

🔥DONE DEAL🔥



We are thrilled to confirm that former @lavuelta champion @FabioAru1 will join Team Qhubeka ASSOS.



"I immediately felt that this was an environment that I wanted to be a part of"



➡️Read more: https://t.co/nattIUk8Dz#BicyclesChangeLives@assos_com @GettySport pic.twitter.com/cCHCWsLebO