Iván Sosa inicia otro camino con el Movistar en el Tour de Omán

El Movistar, con el colombiano Iván Sosa como líder, aspira a llevarse el triunfo en la 12a edición del Tour de Omán que comienza este sábado y finaliza el miércoles en la Montaña Verde, donde se decidirá la carrera.



Movistar acude a la cita con aspiraciones, con un equipo que componen Matteo Jorgenson, Iván Ramiro Sosa, Carlos Verona, Imanol Erviti, Abner González, Mathias Norsgaard y Max Kanter.

Esta formación permitirá disputar los esprints con el alemán Max Kanter y la general con. Iván Ramiro Sosa, ya que el Tour de Omán finalizará tras un ascenso de casi 6 km la 10 por ciento, propicio final para el "escarabajo" colombiano.



Los esprinters tendrán mucho que decir, como siempre en Omán, aunque no dispondrán de tantas opciones como en otras ediciones.



El británico Mark Cavendish, será a sus 37 años una de las grandes atracciones y tratará de abrir su cuenta de triunfos con su nuevo maillot del Astana.



No lo tendrá fácil el "Expreso de Man", pues tendrá rivales destacados, como el belga Tim Merlier (Soudal Quick Step) y el alemán Pascal Ackermann (UAE), quien compartirá galones con el italiano Diego Ulissi.



La prueba del sultanato es mucho más montañosa que el Tour de los UAE. La primera llegada en Muscat será para velocistas, luego comenzarán las subidas: Qurayyat (2,6 km al 7%), final en alto el domingo 12; Jabal Haat (4,6 km al 8,5%), meta ya de mucha entidad el lunes 13; Yitti Hills (martes 14), con 1.600m al 6,6% a solo un kilómetro de la llegada; y, sobre todo, el tradicional Jabal Al Akhdar, la Montaña Verde el miércoles 15, con 5,7 km al 10,5% de desnivel.

Las etapas:



Día 11. 1a. Al Rustaq Fort - Muscat 147.4 km



Día 12. 2a. Muscat - Qurayyat 174 km



Día 13. 3a. Al Khobar - Jabal Hatt 151.8 km



Día 14. 4a Izki - Yitti Hills 204.9 km



Día 15 5a Samail - Jabal Al Akhdhar 152.2 km



Últimos vencedores:



.2022. Jan Hirt (CZE).2019. Alexey Lutsenko (KAZ)



.2018. Alexey Lutsenko (KAZ).