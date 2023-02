Supermán echó candela: dijo que no tiene orden de arresto y tampoco se la perdona al Astana

Supermán López pasa la página de lo mal que lo pasó en 2022 y ahora habló desde su más sincera realidad, haciendo referencia a su actulidad legal y a lo que terminó pasando con el Astana.

Vea también: Team Medellín reveló por qué 'Superman' no pudo pelear el oro en los Nacionales de Ciclismo

Vinculado ahora en el Team Medellín, este ciclista colombiano dio a conocer que estaba “contento, feliz. Agradecido con el Medellín porque gracias a ellos y al profe José Julián (Velásquez) tengo esta bonita oportunidad. Por hacer que pueda disfrutar de la bicicleta desde este bonito ambiente”.

Por otro lado, dio a conocer que “puedo viajar, no tengo ninguna orden de arresto ni he matado a nadie. No tengo ningún problema, no pasa nada. Corrí en Argentina, este año me han hecho alrededor de 10 controles al doping y todo está bien. No tengo ningún lío con eso. Esperar que se vaya aclarando ese caso porque no tengo ningún problema con eso y no está en mis manos. Hay que esperar a que vaya poco a poco aclarándose y ya está”.

En cuanto al Astana, confesó que había hablado en la vuelta a San Juan con Harold Tejada, pero que Marcos Maynar dio sus declaraciones porque "él sí está investigado y ha dicho lo que tiene que decir y ha dicho que soy inocente, que no tengo nada que ver. Él me prestó algunos servicios de nutrición y de suplementación, pero nada que ver con cuestiones de dopaje”.

Le puede interesar: [Video] Egan Bernal y un gran gesto hacía 'Superman' López: 'De campeón a campeón'

“Hay cosas que pasan porque está el Movimiento por un Ciclismo Creíble que todos los equipos están ahí. Hay grupos y cosas a las que algunos equipos se afilian y sobre todo los de Francia. Todos están precavidos y atentos y escuchan rumores y están a la expectativa. Pero sí hay mucha especulación, mucha cosa, la prensa hace mucho daño y sin sentido. Es el trabajo de cada medio y es el pan de cada día. Pero yo estoy tranquilo” añadió el ciclista en una entrevista con AS.

Así las cosas, parece que Supermán solo quiere dejar a un lado el mal momento que vivió y estará con el Team Medellín hasta cuando pueda, pues "solo disfruto cada momento y cada día que salgo a entrenar y a competir, lo vivo al cien por ciento, disfruto del cariño de la gente, pero no sé que vaya a pasar conmigo la próxima semana".