Jumbo Visma no se confía del calendario de Pogacar y lo mantiene como rival para el Tour

El ciclista esloveno Tadej Pogacar sorprendió al mundo ciclístico al anunciar su calendario para la temporada 2024. Por primera vez en su carrera, Pogacar disputará el Giro de Italia, pero no resignará su objetivo de ganar el Tour de Francia. ya que también mantendrá la 'Grande Boucle' en su panorama.

De esta manera, el esloveno intentará conseguir el doblete, el cual ha sido esquivo para todos los corredores desde que lo lograra Marco Pantani en 1998.

Jumbo - Visma no se confía

Tras conocer el calendario de Tadej Pogacar, el equipo neerlandés Jumbo Visma (Visma-Lease a Bike desde 2024) no se confía y su director deportivo Merijn Zeeman elogió las condiciones de Pogacar.

“Es muy difícil decirlo porque todos sabemos que es un piloto de calidad y muchos dicen que es el mejor piloto del mundo. Hace que las carreras sean súper atractivas, por lo que para los aficionados tener un corredor como él en el Giro lo hace muy especial. Ver si podemos vencerlo es un buen desafío para nosotros y para otros equipos. Para el ciclismo en general, el hecho de que esté en el Giro y el Tour hace que las carreras sean más completas e interesantes”, afirmó Zeeman en diálogo con Global Cycling Network.

El directivo respaldó su postura en la actuación que tuvo Sepp Kuss, ya que este fue gregario de Jonas Vingeggard en el Tour de Francia y posteriormente ganó la Vuelta a España.

“Este año estaba preocupado por Sepp Kuss . Cuando Wilco Kelderman se lesionó y no pudo disputar el Giro, necesitábamos un sustituto súper fuerte para ayudar a Primož Roglič y decidí traer a Sepp. Luego me preocupé por el nivel de Sepp en el Tour, pero luego me di cuenta de que si lo haces bien puedes estar a un nivel muy alto tanto en el Giro como en el Tour".

Finalmente, Merijn Zeeman aclaró que Tadej Pogacar es el principal de Jonas Vingegaard, aunque no descartó a Primoz Roglic y a Remco Evenepoel.

"Está junto a Primož y Remco Evenepoel. Normalmente Pogačar es el mayor rival, pero también creemos que Primož y Remco serán oponentes muy, muy fuertes".