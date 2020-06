La UCI cambia de agencia antidopaje

La Unión Ciclista Internacional (UCI) se prepara para reanudar la temporada y confirmó la transferencia de sus actividades antidopaje a la Agencia Internacional de Pruebas (ITA) tras un comité directivo que terminó de diseñar el calendario World Tour 2020.

La UCI decidió transferir las actividades operativas de su programa antidopaje a la ITA desde 2021, por lo que este organismo asumirá el mandato actualmente encomendado a la Fundación 'Anti-Doping Cycling' (CADF).

La UCI confía en que al trabajar junto a la ITA, el ciclismo seguirá a la vanguardia para proteger a los deportistas limpios e incluso mejorará la efectividad de su acción en el control antidopaje.

