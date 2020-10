La Vuelta a Antioquia canceló su primera etapa

Todo esta listo para que diera inicio este martes 20 de octubre la edición 47 de la Vuelta Ciclística a Antioquia con una fracción de de 124 kilómetros con partida en Santa Fe de Antioquia y final en La Pintada.

Sin embargo, la organización de la carrera se vio obligada a cancelar la jornada inaugural tras recibir la recomendación por parte de la Concesión de la vía del departamento ante el riesgo de deslizamientos y caídas de elementos que podría afectar la integridad de los deportistas y demás personal de la caravana de la competencia.

"La organización de la Vuelta Ciclística a Antioquia se permite informar que la carrera no comenzará este martes como estaba planeado inicialmente. Un concepto de no viabilidad por parte de la Concesiones de la vía no permitirá realizar la primera etapa que estaba programada para este martes a las 10:00 a.m entre Santa Fe de Antioquia y La Pintada".

Igualmente se informó que "la ola de lluvias que afecta algunas zonas del país es la razón de la determinación que tomó la concesión argumentando que 'actualmente los tramos concesionados están siendo afectados por una fuerte temporada invernal, en donde se evidencian varios focos de deslizamiento, adicionalmente se incrementa el fenómeno de caída de rocas, los cuales pueden poner en riesgo al personal asistente a dicho evento'".

De esta manera, Los 20 equipos y los 146 ciclistas que están inscritos en la prueba darán inicio a las acciones este martes 21 de octubre con la que debía haber sido la segunda fracción que tiene una distancia de 137 kilómetros entre La Pintada y Betania.