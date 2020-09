Liliana Moreno y Paula Patiño, las colombianas en el Giro de Italia femenino

El próximo viernes 11 de septiembre dará inicio la edición 31 de la Giro Rosa, carrera equivalente al Giro de Italia femenino que contará con la participación de dos ciclistas colombianas.

Blanca Liliana Moreno, de 28 años, fue confirmada para integrar la nómina del Astana Womens Team que tendrá como líder, en el papel, a la cubana Arlenis Sierra. Esta será la segunda participación de la corredora bogotana en la competencia después de haber tomado la partida en 2018, edición en la cual finalizó en la casilla 58 a más de 50 minutos de la campeona, la holandesa Annemiek Van Vleuten.

Here we are, ready for the #GiroRosa that will take place from 11 to 19 of September! #UCIWWT @GiroRosaIccrea @UCI_WWT

🇨🇺 Arlenis Sierra

🇨🇴 Liliana Moreno

🇮🇹 Francesca Pattaro

🇮🇹 Katia Ragusa

🇱🇹 Olivija Baleisyte

🇺🇦 Olga Shekel pic.twitter.com/Uo9Sx5pioB